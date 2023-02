VIERNULVIER stelt Róise Goan voor als nieuw artistiek directeur

Het Gentse Kunstencentrum VIERNULVIER krijgt vanaf mei een nieuwe artistiek directeur. De Ierse Róise Goan volgt Matthieu Goeury op. Goan heeft een gevierde staat van dienst in de podiumkunsten en schreef voor de meermaals bekroonde Ierse televisiereeks ‘Aifric’.

Róise Goan, geboren in Dublin, werkt momenteel als artistiek directeur en co-CEO van Artsadmin in Londen, één van de toonaangevendste productiehuizen voor interdisciplinaire kunstprojecten in het Verenigde Koninkrijk.

Eerder werkte ze als gastcurator en programmator bij tal van kunstenorganisaties, en coördineerde ze al tweemaal het artistieke programma bij de kandidaatstelling voor Europese Culturele Hoofdstad, waaronder dat van Three Sisters 2020.

Gent ambieert de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

Lees hier het volledige statement van VIERNULVIER.