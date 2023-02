Vier Brit Awards voor Harry Styles

Harry Styles was zaterdagavond de grote slokop op de Brit Awards, de meest prestigieuze muziekprijzen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse artiest kon al zijn nominaties verzilveren en sleepte vier prijzen in de wacht. De Belgische muziekproducer Lost Frequencies, die genomineerd was in de categorie beste internationale song, moest helaas de duimen leggen voor Beyoncé.

De belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk werden voor de 43e keer uitgereikt. Dat gebeurde zaterdagavond in de O2 Arena in Londen. Harry Styles was genomineerd in vier categorieën en mocht zaterdag alle vier de beeldjes mee naar huis nemen. De voormalige One Direction-zanger won de award voor beste song van het jaar met ‘As it Was’, beste pop-act, artiest van het jaar en album van het jaar, met ‘Harry’s House’.

‘Deze avond was erg bijzonder voor mij en ik zal die nooit vergeten’, zei Styles. ‘Ik stel dit heel erg op prijs. Er is geen enkele plek zoals thuis. Ik ben zo trots om een Britse artiest te zijn in de wereld … zo trots om hier vanavond de Britse muziek te vieren.’

Beyoncé mocht naar huis gaan met twee prijzen. Ze sleepte de award in de wacht in de categorieën internationale artiest van het jaar en beste internationale song met ‘Break My Soul’. In die laatste categorie was ook de Belgische muziekproducer Lost Frequencies genomineerd met het nummer ‘Where Are You Now’. Voor ‘Where Are You Now’ sloeg Lost Frequencies, ook wel Felix De Laet, de handen in elkaar met de Britse zanger Calum Scott. Het nummer prijkte in 2022 wekenlang bovenaan de internationale hitlijsten en werd inmiddels al meer dan een miljard keer gestreamd. In het Verenigd Koninkrijk kreeg hij als eerste Belg ooit de nummer één te pakken kreeg.