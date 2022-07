Uitgebreid eerbetoon aan Luc De Vos op Gentse Feesten

Luc De Vos, de in 2014 overleden frontman van Gorki, zou vandaag 60 zijn geworden. Om de iconische muzikante te eren, zullen heel wat muzikant een eerbetoon brengen tijdens de komende editie van de Gentse Feesten, die later deze week beginnen.

‘Wie Vos zegt, zegt Gent: groot hart, hart op de tong en een hoekske af. En wie Gentse Feesten zegt, zegt Gorki. Tientallen keren stonden zij hier. Ook in het betreurde jaar 2014. Dit jaar vieren we zijn zestigste overal op de Gentse feesten. Zoals dat hoort’, zegt Bram Van Braeckevelt, Schepen van Feesten in Gent. Om die reden zullen meer dan zestig artiesten na hun sets op de Gentse Feesten nog een speciale cover brengen van een hit die tot het oeuvre van Luc De Vos behoorde. Zo wordt er nog eens een eerbetoon gebracht aan de iconische rockmuzikant, die vandaag 60 jaar oud zou zijn geworden.

Onder meer Sioen, Metejoor, Praga Khan, Mama’s Jasje, Sam Gooris en Ilsen & Verhulst tekenden al present. ‘De laatste bis op de Gentse Feesten, die dragen artiesten dit jaar met plezier op aan Luc De Vos. Gorki heeft zijn naam op de Gentse en Vlaamse muziekscène gedrukt. Er is geen enkele Vlaamse muzikant die kan beweren niet geïnspireerd te zijn door Luc De Vos. Om Luc’s 60ste verjaardag te vieren, willen we de nummers van Gorki zoveel mogelijk terug naar de podia van de Gentse Feesten krijgen. Want dat de podia en het publiek de nummers van Gorki al veel te lang moeten missen, dat is zeker’, zegt Peter Vanlaet van Mama’s Jasje over het initiatief.

De Gentse Feesten gaan door van 15 tot en met 24 juli op verschillende locaties in de Gentse binnenstad. Voor meer info en de line-up van artiesten: https://gentsefeesten.stad.gent/