UGent vrolijkt cursus Engelse literatuur op, met de hulp van Taylor Swift

Aan de UGent kunnen studenten volgend academiejaar een cursus Engelse literatuur volgen, gebaseerd op liedjes die de Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft uitgebracht. Het nieuwe keuzevak ‘Literature (Taylor’s Version)’ belicht de thema’s, de stijl en techniek van historische grondleggers uit het genre vanuit het perspectief van de hedendaagse popster.

Swift schrijft dan wel moderne hitmuziek, haar werk is vaak geinspireerd door klassiekers uit de Engelse literatuur. De cursus grijpt die realiteit aan om jonge studenten mee te nemen naar de grote auteurs die tussen 900 en 1900 pioniers zijn geweest.

Aan bod komen iconische titels en namen zoals The Great Gatsby, Robert Frost, Jane Eyre, Emily Dickinson en Nathaniel Hawthorne. Maar ook werk dat bij de jeugd beter gekend is, zoals Peter Pan, Alice in Wonderland en Romeo and Juliet.

Telkens klassiekers waar de zangeres nog een kwinkslag aan heeft toegevoegd. Taylor Swift is mogelijk een van de grootste popsterren van haar generatie. De universiteit van New York heeft haar daarom de gids in dat tijdperk gemaakt in een recente cursus, die nu ook in Europa – aan de UGent meerbepaald – wordt gedoceerd.

Studenten hoeven niet over een Spotify-account te beschikken maar wel over 90 euro om lesmateriaal aan te kopen. Het gaat om specifieke edities van zes Engelse klassiekers, onder meer van Shakespeare.