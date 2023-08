Tom Pintens (49) overleden, speelde bij Het Zesde Metaal en Zita Swoon

Muzikant Tom Pintens is overleden op 49-jarige leeftijd. Hij leed aan darmkanker en pleitte er in zijn laatste interview voor dat mensen op jongere leeftijd op de ziekte zouden worden getest. Hij produceerde de nog te verschijnen plaat van Het Zesde Metaal.

De carrière van Tom Pintens was in de beginjaren, net na zijn studies aan het conservatorium, nauw verweven met die van collega-muzikant Stef Kamil Carlens. Ze zaten samen in de groepen A Beatband, Moondog Jr. en Zita Swoon.

Pintens verliet die laatste, en meest succesvolle, band in 2008, om zich toe te leggen op solowerk en het begeleiden van andere artiesten. Pintens had samen met actrice Tine Reymer al zijn eigen band, Flowers for Breakfast, maar bracht ook verschillende platen uit onder zijn eigen naam. Daarnaast was hij betrokken bij tientallen andere groepen zoals Think of One, Roosbeef en Het Zesde Metaal.

Voor die West-Vlaamse groep werkte Pintens mee aan de jongste, nog te verschijnen, plaat. Hij zou ze ook producen. ‘De andere muzikanten hebben het me gevraagd’, zei hij daarover. ‘Dat is belangrijk voor mij, omdat ze mijn hele ziekteproces meegemaakt hebben. We hebben vorig jaar wat moeilijke momenten gehad, zodat het nu goed uitkomt om zonder inmenging van buitenaf samen muziek te kunnen maken.’

‘Jonger testen op darmkanker’

De laatste jaren begeleidde hij ook de jonge belofte Tamino, die hem deze zomer bedankte met een eerbetoon op Rock Werchter. Tamino droeg ‘Habibi’, de song waarmee zijn carrière uit de startblokken schoot, op aan zijn mentor.

In juni maakte Pintens in een interview bekend ongeneeslijk ziek te zijn. De kanker was in het voorjaar van 2022 bij hem ontdekt. Te laat, zo bleek. In zijn laatste interview brak de muzikant een lans voor snellere tests. ‘Ik wil mensen in mijn leeftijdsgroep er attent op maken dat ze risico lopen’, zei hij in Het Nieuwsblad. ‘Je wordt pas vanaf je 50ste aangespoord om een test te doen, maar steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker. Ik vind dat ze de testleeftijd moeten verlagen.’