The Phantom of the Opera stopt na 35 jaar op Broadway

Na 35 jaar komt er een einde aan de musical ‘The Phantom of the Opera’ op Broadway in New York. In februari 2023 zouden de laatste voorstellingen zijn, zo melden Amerikaanse media. Het is de langstlopende show op Broadway.

Reden voor het beëindigen van de musical zou de coronacrisis zijn. Sinds het heropenen van de theaters lijdt ‘The Phantom’ grote verliezen. Het zou volgens media gaan om zo’n 1 miljoen euro per maand.

Op 26 januari 1988 was ‘The Phantom of the Opera’ voor het eerst te zien op Broadway. De musical van Cameron Mackintosh en Andrew Lloyd Webber heeft in die jaren bijna 14.000 voorstellingen gehad. Op de tweede plek staat ‘Chicago’, met ruim 10.000 voorstellingen. Deze musical staat nog steeds op Broadway.