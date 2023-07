The Last Dinner Party klinkt alsof Abba in de studio zat met Kate Bush en Dire Straits

LEDEN (vlnr.) Emily Roberts (gitaar), Lizzie Mayland (gitaar), Abigail Morris (zang), Georgia Davies (bas) en Aurora Nishevci (toetsen) LOCATIE Londen INSTAGRAM @thelastdinnerparty IN HET KORT Band. Klinkt als de gen Z-versie van Abba en Sparks. Voor boomers en hun kroost.

Nog voor ze hun eerste single uit hadden, hing er al stevig wat hype én controverse rond The Last Dinner Party. Het vijftal uit Brixton bouwde het voorbije jaar schijnbaar vanuit het niets een fanbase op, mat zich meteen een uitgekiende esthetiek vol middeleeuwse klederdracht aan, mocht een voorprogramma voor The Rolling Stones spelen en tekende bij een majorlabel en het management achter Metallica en Muse. Voor critici reden genoeg om hen te verwijten ‘industry plants’ te zijn: een band die zogezegd organisch en op eigen houtje doorbreekt, maar in werkelijkheid een hele marketingmachine achter zich heeft. (En een term die vreemd genoeg vooral bij vrouwelijke indieartiesten valt.)

Interessanter is de strategie die The Last Dinner Party hanteert: voor een gen Z-band pakt hij het opvallend old-school aan, met concerten die voor mond-tot-mondreclame zorgen, interviews met NME en uiteindelijk ook radiohits. Want laat dat duidelijk zijn: intussen heeft The Last Dinner Party bewezen dat de hype terecht is. In april verscheen debuutsingle Nothing Matters, een extreem catchy nummer dat klinkt alsof Abba in de studio zat met Kate Bush en Dire Straits, u enthousiast ‘And I will fuck you, like nothing matters!’ laat meebrullen en ook bij ons op nummer één in De Afrekening belandde. Eerder deze maand volgde het al even aanstekelijke Sinner, met knipogen naar Sparks en David Bowie. De band die boomers kan verbinden met hun kroost, nu we erover nadenken.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘We zijn gewoon vijf dads die vastzitten in prachtige jonge lichamen.’

IN CONCERT op 08.12 in Vorst Nationaal, in het voorprogramma van Hozier.



