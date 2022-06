Technofestival Love Parade keert kleinschalig terug naar Berlijn als Rave the Planet

Berlijn krijgt weer een soort Love Parade, maar wel veel kleiner dan vroeger. Het oorspronkelijke dancefestival voor techno- en raveliefhebbers trok op het hoogtepunt meer dan 1,5 miljoen bezoekers, op het nieuwe evenement worden slechts 25.000 feestvierders verwacht.

Aan de jaarlijkse Love Parade kwam in 2010 een abrupt einde door de dood van 21 mensen. Het feest was toen niet in Berlijn, maar in Duisburg. De slachtoffers werden doodgedrukt in de massa.

De organisatoren van de Love Parade lanceren het nieuw techno-evenement op 9 juli. Onder de naam Rave the Planet treden 150 artiesten op. Achttien vrachtwagens met muziekinstallaties en dansers rijden in een stoet langs enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Duitse hoofdstad, zoals de Brandenburger Tor.

Volgens Love Parade-oprichter Matthias Roeingh alias Dr. Motte wordt het nieuwe evenement heel anders dan de originele Love Parade: “Dit wordt een vrolijk iets maar wel met de veiligheidsregels die met de autoriteiten zijn overeengekomen.” (Belga)