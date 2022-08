Taylor Swift, Bad Bunny en Harry Styles vallen in de prijzen tijdens MTV Video Music Awards

De Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny en de Amerikaanse popster Taylor Swift hebben zondagavond de grote prijzen binnengehaald tijdens de MTV Video Music Awards. Swift maakte ook van de gelegenheid gebruik om een nieuw album aan te kondigen.

De prijs voor beste muziekvideo van het jaar ging naar ‘All Too Well’ van Taylor Swift, een tien minuten durende kortfilm geregisseerd door de ster zelf. Ze verzilverde er ook de prijs voor beste regie mee.

Taylor Swift merkte op dat de categorie ‘video van het jaar’ historisch was, omdat ‘voor de eerste keer in de VMA-geschiedenis, vier van de regisseurs die genomineerd zijn vrouwen zijn’. De popster maakte ook gebruik van haar speech om een gloednieuw album aan te kondigen. De plaat heet ‘Midnights’ en wordt op 21 oktober uitgebracht.



De artiest van het jaar is Bad Bunny, ‘Happier Than Ever’ van Billie Eilish won in de categorie ‘song van het jaar’, Dove Cameron mag zich de beste nieuwe artiest noemen en ‘Harry’s House’ van Harry Styles is het beste album van het jaar. Styles nam z’n prijs via video in ontvangst tijdens z’n concert in het legendarische Madison Square Garden in Manhattan.

Het lied van de zomer volgens de MTV Video Music Awards is ‘First Class’ van Jack Harlow. In de categorie ‘Beste samenwerking’ vielen Lil Nas X en Jack Harlow in de prijzen met ‘Industry Baby’. De award voor beste popsong ging naar ‘As It Was’ van Harry Styles, het winnende lied in de categorie ‘Best Hip-Hop’ was ‘Do We Have A Problem?’ van Nicki Minaj ft. Lil Baby, het beste rocknummer van het jaar is ‘Black Summer’ van de Red Hot Chili Peppers, de ‘Best Alternative’ award ging naar Måneskin met ‘I Wanna Be Your Slave’ en Anitta kon met ‘Envolver’ de prijs voor ‘Best Latin’ mee naar huis nemen. De titel van ‘Best R&B’ werd toegekend aan The Weeknd met ‘Out Of Time’ en ‘Lalisa’ van Lisa won in de categorie ‘Best K-Pop’.

Johnny Depp tijdens de 2022 MTV VMs in het Prudential Center – Getty Images

De Red Hot Chili Peppers kregen een Global Icon Award. ‘Ik wil mijn brutale minnares genaamd MTV bedanken dat ze ons al 1000 jaar en langer steunt’, zei Anthony Kiedis tijdens het in ontvangst nemen van de prijs. Vervolgens bedankte hij zijn bandleden om hem een doel in z’n leven te geven. Chad Smith nam de microfoon over van Kiedis en gaf een speech waarin hij de award opdroeg aan wijlen Foo Fighters drummer Taylor Hawkins, die in maart op 50-jarige leeftijd overleed.

De Michael Jackson Video Vanguard Award ging naar Nicki Minaj, die de prijs vierde met een medley van haar bekendste hits.

Johnny Depp maakte tijdens de show van de VMA’s verschillende cameo’s, waarbij zijn hoofd digitaal op de helm van MTV’s zwevende astronautenmascotte werd geplaatst. De acteur grapte dat hij ‘het werk nodig had’ en vermelde dat hij ‘beschikbaar is voor verjaardagen, barmitzvahs, batmitzvahs, bruiloften, wakes, alles wat je maar nodig hebt.’

De volledige lijst van winnaars vind je op MTV.com.