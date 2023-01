Stromae grote slokop met vier nominaties voor Franse muziekprijzen

De Belgische singer-songwriter Stromae is genomineerd in maar liefst vier categorieën voor de 38e editie van de Franse muziekprijzen ‘Victoires de la Musique’. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Ook Angèle kreeg drie nominaties. De prijzen worden uitgereikt op 10 februari.

Stromae, die terug is na een noodgedwongen pauze door een burn-out, dingt mee naar de trofeeën voor mannelijke artiest, album (‘Multitude’), song (L’enfer) en audiovisuele creatie voor de clip van ‘Fils de joie’. Angèle en de Fransman OrelSan halen elk drie nominaties. België doet het trouwens voortreffelijk want de uit Brussel afkomstige Pierre De Maere sleepte twee nominaties in de wacht en de Vlaamse Mentissa, die in 2014 ‘The Voice Kids’ won, één.