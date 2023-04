Stromae annuleert al zijn optredens tot eind mei om gezondheidsredenen

De Belgische popster Stromae heeft tot eind mei al zijn optredens geschrapt. Dat heeft zijn management, Auguri Productions, dinsdag via sociaalnetwerksites meegedeeld.

In totaal worden een vijftiental concerten geschrapt, onder meer in Amsterdam, Londen, Berlijn en Rome. De voorbije weken had Stromae ook al zes concerten in Frankrijk geannuleerd.

“Mijn huidige gezondheidstoestand laat het niet toe” om op te treden, luidt de verklaring. “Ik deel dit nieuws met jullie met enorm veel spijt, maar ik moet luisteren naar mijn limieten. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om weer beter te worden om opnieuw te kunnen optreden.”

“Ik hoop jullie zeer binnenkort positiever nieuws te kunnen geven”, meldt Stromae nog. De eerstvolgende optredens op Stromaes agenda die voorlopig wel nog doorgaan, zijn die in Paleis 12 in Brussel op 1, 2 en 3 juni.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Stromae keerde in 2022, na een lange onderbreking wegens een burn-out, terug op het podium. Hij bracht dat jaar ook het album ‘Multitude’ uit. De 38-jarige Brusselaar is wereldwijd een van de bestverkopende Franstalige artiesten.