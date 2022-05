Sting komt op 17 oktober naar Vorst Nationaal

Please write your introduction text here

Met de My Songs tour brengt Sting zijn favoriete nummers, waaronder Roxanne, Englishman in New York en Every Breath You Take. Tijdens zijn decennialange carrière, eerst bij de band The Police en later als soloartiest, ontving hij maar liefst 17 Grammy’s. Volgens Live Nation komt Sting met een indrukwekkende show, die in de Britse media al uitgebreid werd geprezen.

De voorverkoop voor het concert in Brussel start vrijdag 3 juni om 10 uur. Tickets kosten tussen 64,84 euro en 109,54 euro.

Op 13 juli komt Sting ook naar Gent Jazz, maar dat concert is uitverkocht.