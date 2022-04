Sonic City 2022 maakt curatoren bekend

Sonic City, dat dit jaar van 11 tot en met 13 november doorgaat, heeft haar curatoren bekendgemaakt. Low, Gilla Band en Black Country, New Road zullen voor een spannende affiche zorgen.

Sonic City, het avontuurlijke muziekfestival van Wilde Westen in Kortrijk, heeft de goede traditie om een deel van haar programmatie aan muzikale curatoren over te laten. Onder meer Courtney Barnett, Savages, Shame en Thurston Moore kregen die eer in het verleden al.

Komende editie mogen drie groepen zichzelf curator nemen. Eerst en vooral zal de bekende indierockgroep Low een deel van de affiche bepalen. Hoewel het nog niet zeker is hoe Black Country, New Road zal klinken na het vertrek van zanger Isaac Wood, zakt ook deze veelkoppige band af naar Kortrijk om Sonic City te cureren. Ten slotte neemt ook de Ierse noiserockgroep Gilla Band (tot voor kort bekend als Girl Band) ook een deel van de taak op zich.

Sonic City gaat door van 11 tot en met 13 november. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 29 april om 10u.