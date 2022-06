Solidariteitsfonds livemuzieksector zamelde iets meer dan 1 miljoen euro in

LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de Belgische livemuzieksector, heeft in twee jaar tijd 1.098.937,02 euro ingezameld.

‘Na meer dan twee jaar zwoegen komt de Belgische livemuzieksector terug langzaam op gang. De impact op de sector zal nog lang voelbaar zijn’, klinkt het vrijdag.

Het geld werd ingezameld ‘dankzij de massale vrijgevigheid van individuen, bedrijven én de meer dan 100 solidariteitsacties’: 87.800,28 euro daarvan kwam van persoonlijke giften van 1.317 individuele stortingen, 986.736,74 euro werd ingezameld dankzij de solidariteitsacties en bedrijfseigen giften ten voordele van het fonds.

Uitschieters waren Rock Werchter Zomerbar (100.000 euro), Bike For Live (50.000 euro), Mondmaskers van Ancienne Belgique (55.797 euro), Lights For Live (50.943 euro), de sms-actie van Proximus (42.492 euro), opbrengsten van ticketservices (133.967 euro en counting) en een anoniem verfbedrijf (168.000 euro). Bid For Live, een veiling op poten gezet door LIVE2020 zelf, bracht 129.040 euro.

De afgelopen twee jaar konden individuen en relanceprojecten tijdens vier rondes steun aanvragen bij het fonds: in september 2020, december 2020, maart 2021 en november 2021. Het steunfonds kon 706.952 euro vrijmaken om zo 535 individuen en 183 relanceprojecten te steunen.

De vijfde ronde loopt momenteel en richt zich op psychologische hulp. LIVE2020 maakt daarvoor 20.000 euro vrij. Individuen werkzaam in de muzieksector kunnen dankzij LIVE2020 tot acht sessies bij de psycholoog of psychiater laten terugbetalen.