Singer-songwriter Dressed Like Boys: ‘Ik heb mijn identiteit als gay man omarmd’

U kent hem van de snedige rockband Dirk, maar Jelle Denturck kan het ook alleen. Met zijn soloproject Dressed Like Boys brengt hij persoonlijke liedjes die zijn seksuele identiteit radicaal omarmen.

​Naam Jelle Denturck Leeftijd 35 Woonplaats Gent Debuteert als soloartiest met Dressed Like Boys.

Fans van rockgroep Dirk zullen misschien even schrikken wanneer ze het soloproject van de frontman voor het eerst horen. In zijn eentje vervelt Jelle Denturck tot een intieme singer-songwriter. ‘Eigenlijk is Dirk de uitzondering’, zegt hij. ‘Ik heb altijd de neiging gehad om melodieus te schrijven. Eerder The Beatles dan The Rolling Stones. Dirk moest scheef genoeg blijven, maar de tijd was rijp voor een soloproject zonder restricties.’

Ook inhoudelijk hunkerde Denturck naar iets nieuws. ‘Ik ben trots op wat we met Dirk hebben gedaan, maar die citroen is even leeg geperst. Bovendien is Dirk een democratie, waardoor ik nooit diepe of persoonlijke teksten schreef. De laatste tijd heb ik veel aan zelfontdekking gedaan en mijn identiteit als gay man omarmd. Daarover wilde ik bij Dirk niet zingen, want dan trek ik een groepsproject naar mezelf toe. Omdat ik de nood voelde om zo’n muzikaal zelfportret te maken, was solo gaan een logische stap.’



Het resultaat is het eenmansproject Dressed Like Boys. ‘We mikken op Europa en een Fransman kan “Jelle Denturck” moeilijk uitspreken’, legt Denturck uit. ‘Maar ook thematisch hield de naam steek. Op het album staat het nummer Stonewall Riots Forever, over de rellen die in 1969 rond de New Yorkse gaybar Stonewall ontstonden. Het heeft voor mij veel betekend om over die geschiedenis te leren. Dat historische feit zorgde ervoor dat ik me niet alleen voelde. Ik heb veel interviews gelezen met mensen die die rellen hebben meegemaakt. Iemand vertelde over het moment waarop het feestweekend in Stonewall ten einde liep, ‘when we strapped our breasts down and dressed like boys again”. Ze gingen terug naar huis waar ze weer zouden doen alsof ze normale mensen waren.’



Die zoektocht naar aanvaarding is belangrijk voor Denturck. ‘Ik hou me niet bezig met de politieke waan van het moment, maar de queer stuff raakt me natuurlijk persoonlijker. Queer mensen stoten op veel onbegrip. Mijn vriend en ik worden nog steeds nageroepen als we hand in hand op straat lopen. Als ik met Dressed Like Boys iets positiefs voor de gemeenschap kan doen, dan doe ik dat met plezier.’

Die pijn maakt van Dressed Like Boys een weemoedig project. Maar er is altijd hoop. De tweede single Jaouad is opgedragen aan Jaouad Alloul, wiens voorstelling Venus in Libra een diepe indruk maakte op Denturck. ‘Het theater werd omgetoverd tot één grote gaybar vol dragartiesten. Alloul – een heel mooie mens – bracht een ode aan zelfbevrijding. In zijn ogen zie je de angst om niet aanvaard te worden, maar ondanks die angst is hij radicaal zichzelf. Die boodschap is ook in mijn album geslopen: het is een oproep tot zelfbevrijding, een pleidooi om ondanks alles trouw aan jezelf te zijn.’