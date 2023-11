Shane MacGowan, zanger van The Pogues, overleden

Shane MacGowan, de Ierse zanger van folk-punkband The Pogues is overleden. Dat laat zijn vrouw Victoria Mary Clarke weten via sociale media. MacGowan werd 65. De singer-songwriter, die jarenlang kampte met verslavingen, werd de afgelopen jaren vaak in het ziekenhuis opgenomen vanwege gezondheidsproblemen.

MacGowan werd bekend met The Pogues, waarvan hij begin jaren 80 tot begin jaren 90 deel van uitmaakte. Na een breuk herenigde hij zich in 2001 met de andere bandleden. Dat duurde tot 2014.

Een van de bekendste songs van MacGowan was Fairytale of New York uit 1987, dat de groep uitbracht met zangeres Kirsty MacColl.