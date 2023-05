Sad Songs for Sad Dads: de meest deprimerende teksten op de nieuwe The National

Een overzicht van de droevigste lyrics op het nieuwe album First Two Pages of Frankenstein van The National, dé sad-dad band bij uitstek.

‘I’m here, kicking myself to keep from crying.’ (Uit This Isn’t Helping)

Het refrein van datzelfde nummer gaat als volgt: ‘This isn’t helping / This isn’t helping at all / I know you think it’s kindness, but it’s not / This isn’t helping at all / This isn’t helping.’ Zelfs naar The National-normen is dat nogal mistroostig.



‘If you’re ever in a gift shop dying inside / Filling up with tears / Cause you thougzht of somebody you loved / You haven’t seen in years / Send for me whenever, wherever / Send for me, I’ll come and get you.’ (Uit Send for Me)

De afsluiter van de plaat, die frontman Matt Berninger schreef met de bedoeling zijn tienerdochter enkele troostende, bemoedigende woorden mee te geven, maar die volgens multi-instrumentalist Bryce Dessner klinkt als ‘een Italiaanse begrafenis’.



‘Don’t you understand? / Your mind is not your friend again / It takes you by the hand / And leaves you nowhere.’ (Uit Your Mind Is Not Your Friend)

In de bijbehorende videoclip dwaalt sad dad Tom Berninger, broer van sad dad Matt en de vaste videograaf van de band, door een grauw bos, raapt hij een verwelkte roos van de grond en wordt hij uitgelachen door een groepje kinderen terwijl hij depressief in een speeltuig zit. Waarna hij door een in bloemen gehulde Matt naar een parallel universum vol psychedelische taferelen en vrolijke kleurtjes wordt gelokt, gedesoriënteerd raakt en uiteindelijk neervalt, vermoedelijk dood. Vibe.



‘I’ll ruin it all over / I’ll ruin it for you / I’ll ruin it all over / and over / Like I always do.’ (Uit The Alcott)

Een ingetogen pianoduet met Taylor Swift als Matt Berningers fictieve ex die terugblikt op hun break-up. Al heeft de song volgens Vulture meer weg van ‘een mantra van zelfmedelijden’.



‘Got up to seize the day / With my head in my hands feeling strange.’ (Uit Tropic Morning News)

Vrij vertaald: carpe diem met de handen in het haar. Het is tijd om het toe te geven: The National is een parodie op zichzelf geworden.