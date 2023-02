Rock and Roll Hall of Fame 2023: vierde keer, goede keer voor Kate Bush?

Na eerder al genomineerd te zijn in 2018, 2021 en 2022 zet de Rock and Roll Hall of Fame opnieuw Kate Bush op de shortlist. Wordt het dankzij een Stranger Things-renaissance vierde keer, goede keer voor de Britse zangeres?

Het Rock and Roll Hall of Fame museum eert jaarlijks artiesten die een grote impact hadden op de muziekindustrie en dan voornamelijk in de pop- en rockmuziek. Wie volgt Dolly Parton, Carly Simon, Lionel Richie, Eurythmics, Eminem, Duran Duran en Pat Benatar op en treedt dit jaar toe tot de Rock and Roll Hall of Fame?

De Rock and Roll Hall of Fame werd in 1983 opgericht in Cleveland in de Verenigde Staten. Het is een museum gewijd aan het samenbrengen van muziekgeschiedenis. Elk jaar kiest het museum enkele artiesten die een grote impact hadden op de muzieksector om ingewijd te worden in de Hall of Fame.

Om toegelaten te kunnen worden moet een artiest al vijfentwintig jaar actief zijn in de muziekwereld. De artiest moet dan genomineerd worden door een lid van de Hall of Fame-commissie waar onder andere artiesten, acteurs, producers en comedians in zetelen zoals Paul McCartney, Drew Barrymore en Dr. Dre. Uit deze genomineerden worden er uiteindelijk vijf tot zeven artiesten gekozen door muziekexperts die werkelijk ingewijd worden in de Rock and Roll Hall of Fame.

Niet de eerste keer

Kate Bush wordt stillaan een ervaringsdeskundige in het ‘genomineerd maar niet ingewijd worden’, en mag het dit jaar voor de vierde keer proberen. Vorig jaar nog kozen de Rock and Roll Hall of Fame experts ervoor om Kate Bush niet in te wijden, volgens critici omdat ze nooit echt doorbrak in de Verenigde Staten. Een beslissing die onfortuinlijk bleek, want enkele weken later voerde haar Running Up That Hill opnieuw de hitlijsten aan, dankzij een passage in Netflix-reeks Stranger Things.

Maar volgens muziekwebsite Pitchfork wordt dit jaar zonder twijfel het jaar van Bush: ‘Kate Bush has already been nominated three times without being voted in (shameful!) but she’s clearly a shoo-in this year with her Running Up That Hill redemption arc.’ Daarnaast was Bush de eerste vrouwelijke artiest in het Verenigd Koninkrijk die een nummer één-hit scoorde met een zelfgeschreven nummer. Dat deed ze in 1978, toen ze amper negentien jaar oud was, met Wuthering Heights. Nadien volgde nog vijfentwintig top 40 singles, dertien Brit Award nominaties en maakte ze drie keer kans op een Grammy.

Het is echter Rage Against The Machine dat Kate Bush nog net overklast in aantal nominaties. Dit jaar is hun vijfde poging om toegang te krijgen tot de Hall of Fame. Zelfs gitarist Tom Morello, die zich aansloot bij de Hall of Fame om naar eigen zeggen meer hardrock- en metal-bands op de lijst te krijgen, had de afgelopen jaren niet voldoende invloed om zijn eigen band ingewijd te zien. ‘When you’re a kid and you play rock ‘n’ roll guitar, you hated the Rock and Roll Hall of Fame, because none of your favorite bands were in it’, aldus Morello in een interview met Steve Harvey. Fans die het ook nauw nemen met het rock and roll-gehalte van genomineerde artiesten zullen blij zijn om naast Rage Against the Machine ook Iron Maiden, Soundgarden en The White Stripes op de lijst terug te vinden.

Meer dan rock and roll

Rock Hall CEO Greg Harris gelooft echter dat rock and roll genres kan overstijgen. In een geüpdatete mission statement verklaart hij: ‘Born from the collision of rhythm & blues, country and gospel, rock ‘n’ roll is a spirit that is ever-changing. The Rock & Roll Hall of Fame celebrates the sound of youth culture and honors the artists whose music connects us all.’ Het laatste decennium worden er consequent hiphop- en rapartiesten genomineerd zoals Eminem, Jay-Z en 2Pac. Dit jaar houden Missy Elliott en A Tribe Called Quest de eer van die genres hoog.

Ook voor country is er meer en meer plaats in de lijst. Hoewel Dolly Parton aanvankelijk haar nominatie weigerde, werd ze vorig jaar toch ingewijd en mocht ze onder andere Johnny Cash vervoegen als countryster in de Hall of Fame. Dit jaar is het aan Willie Nelson om wat extra country toe te voegen aan rock and roll. Het is Nelsons eerste nominatie, ook al komt hij al sinds de oprichting van de Hall of Fame in 1983 in aanmerking. Het signaal dat de Hall of Fame steeds verder kijkt dan simpelweg rock and roll.

Meer aandacht voor vrouwen

De nominatie van Missy Elliott is dan weer niet alleen opmerkelijk omdat ze rapmuziek maakt, maar ook omdat ze de eerste vrouwelijke rapper ooit is die kans maakt op een plekje in de Hall of Fame. In totaal is nog altijd 82% van de artiesten op de lijst een man, maar ook dat lijkt te keren. Vorig jaar werden er vier extra vrouwen ingewijd en ook dit jaar maken er weer vijf vrouwen kans op een plaats. Als die vijf vrouwelijke artiesten hun nominatie verzilveren, zouden vrouwen eindelijk meer dan 20% van de namen in de Hall of Fame uitmaken.