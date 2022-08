Op de dansvloer met KOKOROKO: heup doet leven

Het Londense KOKOROKO, een achtkoppig collectief aangevoerd door trompettiste en zangeres Sheila Maurice-Grey, mocht even voor middernacht in de club een feestje bouwen. Naar een excuus hoefde de groep niet lang te zoeken, want op Pukkelpop kwam ze haar debuut-lp Could We Be More boven de doopvont houden.

Als je het van KOKOROKO op je heupen kreeg, geen nood: dat was precies de bedoeling. Het gezelschap wist West-Afrikaanse, Caribische en Angelsaksische tradities naadloos te verzoenen met sterk geritmeerde black music waarin gelijke porties soul, funk, jazz, soukous, highlife en afrobeat samen in één blender werden gestopt.

© Wouter Van Vaerenbergh

We zagen de groep al eens aan het werk in 2019, toen ze met vroege voltreffers als Unan en Abursey Junction het publiek moeiteloos in beweging kreeg. Destijds beschouwde KOKOROKO het als haar missie om de erfenis van Fela Kuti en Tony Allen levend te houden, maar sindsdien is haar werk er alleen maar rijker op geworden en staat ook de Nigeriaanse gitarist King Sunny Adé, de voornaamste ambassadeur van de juju-muziek, op haar lijstje met te eren voorgangers.

Niet dat KOKOROKO het uitsluitend op de dansvloer heeft gemunt: haar composities, instrumentaal of met repetitieve zangpartijen, getuigen namelijk van spiritualiteit en hebben zeker ook hun introspectieve en dromerige momenten. De bandnaam, afkomstig uit het Urhobo, één van de vele talen die Nigeria rijk is, betekent zoiets als ‘wees sterk’, een imperatief die op Pukkelpop alvast het uitgangspunt vormde voor nummers als Age of Ascent en Something’s Going On.

© Wouter Van Vaerenbergh

Het was overigens verfrissend een combo aan het werk te zien waarin vrouwen het voortouw namen: naast Sheila Maurice-Grey vormen immers ook tromboniste Richie Seivwright en de ditkeer afwezige altsaxofoniste Cassie Kinoshi de blikvangers van de groep. KOKOROKO klonk In Kiewit misschien iets minder vurig dan verwacht, maar stelde daar een fikse portie subtiliteit voor in de plaats. De frontvrouwen van KOKOROKO lieten er dan ook geen twijfel over bestaan: The future is female!