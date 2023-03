Na de passage van Nova Twins in de Botanique weten we het zeker: nu-metal is springlevend

Beukende riffs, energieke rapflows, sensuele r&b-passages en een maatschappelijk relevante boodschap: Nova Twins mixte het allemaal samen in een energieke show.

Wanneer we ‘nu-metal’ zeggen, dan krimpt u wellicht eventjes ineen. U ziet Fred Durst al voor uw ogen flitsen, met zijn rode petje, puberale lyrics en ongestuurde woede. Rond de eeuwwisseling was de mengeling van gitaarmuziek en hiphop dan ook niet bepaald populair. Enkel tienerjongens smulden van de ongeleide woede, de rest van de wereld lachte er eens goed mee en ging verder met haar dag.

Ondertussen zijn we echter geen 2001 meer, maar 2023, en lijkt er iets veranderd te zijn. Verschillende jonge groepen staan op en herwaarderen het ooit zo verguisde genre. Dat kan gaan van volbloed gitaarbands die nu-metal opnieuw omarmen, tot genrefluïde acts als hyperpopduo 100 gecs die naar Limp Bizkit knipogen in hun muziek.



Een van de opvallendste bands in de nieuwe nu-metalgolf is Nova Twins, het Britse duo dat bestaat uit bassiste Georgia South en gitariste en zangeres Amy Love. Mocht u er nog aan twijfelen of het deze keer menens is met die nu-metal, dan maakt Nova Twins snel duidelijk van wel. Vorig jaar werden ze genomineerd voor de prestigieuze Mercury Prize – als eerste zwarte, vrouwelijke rockband nog wel. De arenarockgroep Bring Me The Horizon nodigde Nova Twins al uit voor een feature op hun recentste ep. Tom Morello van Rage Against the Machine nodigde hen uit op tour en noemde ze ‘de beste band waar je nog nooit van gehoord hebt.’ En ook de scabreuze hit Holy van Sam Smith en Kim Petras mocht door Nova Twins onder handen genomen worden.

De rockfans die gisterenavond naar de Botanique afzakten voor het optreden van Nova Twins, hadden deze keer dus wel de steun van de critici.

Van Limp Bizkit naar Destiny’s Child

Dat Nova Twins lak heeft aan strak afgelijnde genres, werd meteen duidelijk bij openingsnummer Fire & Ice. Dit beukende nummer wordt gedragen door zowel de riffs van South bass als een smerige synthesizer die even goed uit de Britse grime zou komen. Daarna volgde Cleopatra, waarvoor Love haar gitaar aan de kant legde om al haar aandacht op haar rapflow te kunnen concentreren.

‘Wij houden van rock, metal, alles dat hardcore klinkt, maar even goed van hiphop en r&b. Wij willen de twee verzoenen, want ze horen veel dichter bij elkaar dan je zou denken,’ vertelde Love alvorens Puzzle werd ingezet. Tijdens dit nummer werd een moshpit gevraagd waar ‘iedereen zichzelf kon uitdrukken’. Dat betekende dus niet enkele een metalpit waarin geduwd en getrokken werd, maar waar eveneens sensueel gedanst mocht worden op de zoete vocalisaties tijdens de bridge die aan Destiny’s Child deden denken.



Niet elk nummer van Nova Twins is even goed. Ondanks de mooie zanglijnen van Love tijdens Sleep paralysis dreigde het nummer het publiek bijvoorbeeld naar dromenland te voeren. En Wave, vanop de eerste Nova Twins-ep, maakte vooral duidelijk hoeveel voortgang het duo al geboekt heeft. Maar zelfs tijdens de muzikaal minder indrukwekkende momenten wisten South en Love het publiek mee te sleuren in hun wereld met hun energieke, springerige performancestijl.

Op handen gedragen

Maar waarom slaat Nova Twins nu zo hard aan in een ooit zo verfoeid genre? Zijn we gewoon minder snobistisch geworden waardoor we meer prettige raprock kunnen verdragen? Ongetwijfeld speelt dat voor een deel mee, maar er is meer aan de hand. Nova Twins heeft, naast enorm aanstekelijke nummers, ook een boodschap te brengen.



‘It’s my body, it’s my mind, do what i want with it’ werd er bijvoorbeeld gescandeerd tijdens Bullet. Het machismo van Fred Durst en zijn kompanen moet bij Nova Twins plaats ruimen voor emanciperende teksten. Of zoals ze het zelf roepen in Taxi: ‘I’m gonna take your crown’. Nu-metal is niet meer de speeltuin van pocherige, witte mannetjes. Dat South en Love tijdens Choose your fighter, de afsluitende beuker in de Botanique, letterlijk door het publiek op handen werden gedrag, was daar misschien nog het beste bewijs van.