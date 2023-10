Madonna toont zich nog steeds de Queen of Pop in Sportpaleis

Een uitverkocht Sportpaleis was zaterdagavond getuige van de nieuwe wereldtournee van Madonna. De Queen of Pop liet meer dan uur op zich wachten, maar toonde dan wel – mede dankzij een verbluffende choreografie – dat ze haar titel nog steeds waard is. Zondag staat nog een tweede concert gepland.

Madonna trapte vorige week in Londen haar The Celebration Tour af, die viert dat ze veertig jaar op de planken staat. De show is een compilatie van haar grootste hits geworden, wat ook betekent dat sommige nummers al twintig of zelfs dertig jaar niet meer live op het podium te zien waren. Het optreden in Antwerpen was dus een unieke kans om bijna alle bekende nummers eens de revue te zien passeren: van ‘Like a Prayer’ over ‘Get into the Groove’ tot ‘Holiday’.

Een groot deel van de bezoekers op de tribunes sprong om de haverklap recht om mee te dansen met de hits. Verder serveerde Madonna een spectaculaire show. De kostuum- en decorwissels waren niet te tellen. Er doken tot vijftien dansers op. En op een bepaald moment zweefde Madonna zelf in een kooi over het publiek. The Celebration Tour heeft zijn naam niet gestolen. De fans zagen zaterdagavond dat de Queen of Pop leeft, en dat moest gevierd te worden.