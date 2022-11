Little Simz zet de Trix naar haar hand als een bazin in een fucking jogging

De Londense rapper en nieuwbakken Mercury Prize-winnares deed het donderdag zonder band, maar met een ongebreideld charisma. Én met verrassend clubby nieuw werk.

Geen drummer. Geen gitarist. Geen bassist. Geen keyboardspeler. De liveband die Little Simz afgelopen zomer nog versterkte op Pukkelpop, was donderdagavond in Noord-Londen gebleven. Had Simbiatu ‘Simbi’ Ajikawo wél meegebracht naar Antwerpen: OTG, die zo maar even een duobaan als support-act en dj/mc van Simz uitoefende. Nog van de partij: een set van twintig lichtstaven, die meer kleuren vertoonden dan dat er op een One Love-armband kunnen. En dan was er natuurlijk nog die schatkist aan hiphopclassics, waarvan het gros uit het zopas met de prestigieuze Britse Mercury Prize bekroonde opus Sometimes I Might Be Introvert (2021) kwam.

Picasso met een pen

Het begon al meteen smooth met Two Worlds Apart, een met een geut Smokey Robinson overgoten song waarin Little Simz haar publiek aanporde om ‘marihuana’ te doen rijmen op ‘Kendrick Lamar’. In I Love You, I Hate You pakte ze dan weer onomwonden haar eigen daddy issues aan, om daarna met een ongebreideld charisma de rug te rechten tijdens Offence – ‘I’m Picasso with a pen’, klonk het daar – en Boss – waarin Simz ‘I’m a boss in a fucking dress’ schreeuwde. En dat in een knaloranje joggingpak.

Voor het uitgebeende, heerlijk groovende Speed nam Little Simz heel even plaats achter een keyboard, iets wat ze even later, tijdens het uit de eighties ontsnapte Protect My Energy, opnieuw zou doen. Voor I See You gordde ze dan weer een basgitaar om. Maar niks dat Little Simz liever – en beter – bespeelt dan Het Woord. Of wie hing donderdagavond níét aan haar lippen toen ze ‘As long as we’re unified, then we’ve already won’ predikte in het majestueuze, ook zonder band rijkelijk georkestreerde Introvert?

Autotune en donkere clubbeats

Vandaag verkondigt Little Simz grote boodschappen en wordt ze daar overal ter wereld voor geprezen – ook de Mercury-jury sprak in haar verslag van een prima mix tussen persoonlijke én politieke songs – maar de weg naar succes is lang en zwaar geweest, zo liet de 28-jarige Londense donderdag duidelijk verstaan in Trix. Het op een afrobeatritme drijvende Point and Kill richtte ze aan ‘al wie ooit mijn dromen onderuit heeft proberen te halen’. Voor aanvang van Miss Understood gaf ze te kennen zich ‘het merendeel van mijn leven verkeerd begrepen te hebben gevoeld, omdat mensen nu eenmaal bang zijn van grote dromers als ik’. En het geweldige How Did You Get Here was dat hele struikelachtige carrièrepad samengevat in muziekvorm. (Blijkbaar begon het allemaal met mixtapes uitdelen op school en videoclips draaien zonder budget. En met dubbel zo hard werken simpelweg omdat je van kleur bent, dat helaas ook.)

Maar al dat harde labeur heeft geloond, ook dáár kon in Trix geen misverstand over bestaan. Toen Simz zich tijdens 101 FM tussen de mensen begaf, werd ze net niet op handen gedragen. De refreinen van Selfish en Woman en de la-la-la-la-la-la’s van Little Q, Pt. 2 werden collectief meegebruld. Tijdens How Did You Get Here gingen alle aanstekers en smartphone-lampjes de lucht in. Het van bijpassende gifgroene lichten voorziene Venom was de verwachte splinterbom. Maar het strafste van al, is dat het dak er pas écht af ging wanneer Simz met Moving Alone tot twee keer toe een nog totaal onbekend, nagelnieuw nummer vol autotune en donkere clubbeats op het publiek afvuurde. Toen wisten we het helemaal zeker: kleine Simbi is héél groot geworden.