Het nieuwe album van Kali Uchis is een orchideeënruiker die u niet naar de ijspiste, maar naar de dansvloer brengt

Laat Kali Uchis in deze wintertijden uw oren en kuiten verwarmen.

Als het vriest op de neus maar stoomt in de oren, dan zit u niet met een inwendige klimaatcrisis, maar bent u gewoon in januari naar een nieuwe plaat van Kali Uchis aan het luisteren. Op haar nieuwe album – haar tweede in het Spaans – draait de Columbiaans-Amerikaanse diva suikerspinpirouettes in een glittermaillot, niet op de ijspiste maar op de dansvloer.

De orchidee is de nationale bloem van Columbia, en het land telt er duizenden variëteiten van. Die diversiteit wil Uchis ook in haar muziek doen bloeien. Of ze nu zingt in het Engels of in het Spaans (of in beide talen, door elkaar), haar albums zijn steevast een ruiker waarin plaats is voor meerdere teelten en schakeringen, Latijns-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse en andere. Op haar vorige plaat Red Moon in Venus (2023) stoeide Uchis met weelderige r&b, donzige funk, afropop en smooth jazz, en ook Orquídeas ontsluiert zich op zwoele wijze, schalks giechelend, met de intro van ¿Cómo así? Tot een housebeat het tempo de hoogte in jaagt, om zelden nog te gaan liggen. Kali Uchis verlegt het accent van de slaapkamer naar de club.

In 2021 ontving Uchis (met producer Kaytranada) de Grammy voor ‘best dance recording’ voor de track 10%. Me pongo loca en Igual que un ángel drijven op hetzelfde schuifelende tempo. Pensamientos intrusivos is heliumdisco zoals Jessie Ware en Kylie die tegenwoordig ten hemel laten stijgen. En schud toch ook de ganzenveren nog eens op, want Perdiste nestelt zich met digitale percussie en synthesizerbas naast de seventiessoul van Marvin Gaye.

Zich niet in een keurslijf laten dwingen, daar is het Uchis om te doen. Maar áls haar latinabloed begint te borrelen, dan doet ze dat vol overgave. Dat kan met een heerlijke klassieke bolero met bondstrijkers zoals Te mata of met No hay ley, parte 2, een reggaetonstamper met assistentie van Rauw Alejandro. Behalve de ex strikte Uchis voor die track ook de producer van Rosalía, El Guincho. Columbia en Jamaica verbroederen op een dembowritme in Muñekita, waarvan de titel niet alleen rijmt met chaka-chaka en mamacita, maar waarin JT van rapduo City Girls ook de gevleugelde zinsnede ‘pussy so sweet you’d think it was a churro’ mag declameren.

En wij die met ons hoofd nog bij die orchideeën zaten.