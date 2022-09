Rechtszaak over Nirvana-hoes met naakte baby definitief verworpen

Een rechter heeft de claim van Spencer Elden, de man die ruim dertig jaar geleden naakt als baby op de hoes van het album ‘Nevermind’ van Nirvana stond, definitief verworpen.

Dat meldt het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone. Volgens rechter Fernando Olguin wachtte Elden te lang met het indienen van zijn klacht. Hij verbood Elden ook om de zaak nog eens aanhangig te maken.

Elden wou 150.000 dollar schadevergoeding van de band, omdat hij als baby naakt is afgebeeld op de wereldberoemde hoes van het album ‘Nevermind’ uit 1991. Volgens Elden is er sprake van kinderporno, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven. Zijn naakte verschijning op de hoes van het album zou ‘extreem emotioneel leed’ bij hem veroorzaakt hebben.

De rechter sprak zich niet uit over de grond van de zaak, maar verwees ze naar de prullenmand op basis van het feit dat Elden te lang gewacht heeft. Na tien jaar was de verjaringstermijn namelijk verstreken.

Een advocaat van Nirvana liet aan persagentschap Reuters weten ’tevreden’ te zijn dat deze ‘zaak zonder grond snel afgehandeld is’.