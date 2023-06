Qua geniale onnozelheden is de rapper Ski Aggu de Duitse evenknie van Joost

Aka August Jean Diederich Leeftijd 25 Locatie Duitsland Instagram @wer.ist.aggu In het kort De Duitse Joost. Onafscheidelijke skibril. Ambassadeur van geniale onnozelheid.

Hij komt niet buiten zonder zijn skibril en nektapijt. Volgens zijn Wikipedia-pagina woonde hij een tijdje in Ierland, waar hij intensieve lessen Braziliaans jiujitsu volgde en zelfs enkele gouden medailles in die krijgskunst binnenhaalde. Intussen maakt hij jolige rapnummers over feesten, gettotechno, jointjes roken en vruchtenthee (met honing), met als grootste hit (Party Sahne) een bizarre herwerking van de Zweedse nillieshit Jerk It Out. Hij houdt van woordspelingen. En hij organiseerde een nationale après-skitournee. Om maar te zeggen: qua geniale onnozelheden is Ski Aggu de Duitse evenknie van Joost. Het was dus slechts een kwestie van tijd en het oversteken van landsgrenzen vooraleer de twee elkaar vonden.

Dat is nu gebeurd met hun samenwerking Friesenjung, een pompende hardstyleversie van het gelijknamige nummer uit 1993 van de Duitse komiek Otto Waalkes, die op zijn beurt de mosterd haalde bij Englishman in New York van Sting en op zijn vierenzeventigste speciaal een TikTok-account aanmaakte om Ski Aggu en Joost zijn zegen te geven. (Aandachtige kijkers kunnen de man trouwens een wit wijntje zien atten in de videoclip.) Joost haalt voor de gelegenheid zijn beste Duits boven en laat ‘Crazy-Frog-Kassette’ rijmen op ‘sehr schöne Koteletten’, zijn vaste kompanen Tantu Beats en Vieze Asbak leverden beats aan en het nummer werd in één week tijd vijf miljoen keer gestreamd op Spotify, waardoor het bovenaan in de Duitse en Oostenrijkse streamingcharts belandde. Joost und Ski Aggu sind in Berlin und ihr Style ist so krank!

Een willekeurige quote ‘De reden dat ik muziek maak? Mijn nood aan erkenning, mijn aandachtstekort en mijn mannelijkheidscomplex, natuurlijk. Zoals bij alle rappers.’



