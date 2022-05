‘Pink Floyd verkoopt catalogus mogelijk voor 500 miljoen dollar’

De Britse rockband Pink Floyd zou zijn muziekcatalogus mogelijk van de hand doen voor zowat 500 miljoen dollar. Dat schrijft het zakenblad Financial Times op basis van welingelichte bronnen.

Pink Floyd – met hits als ‘Comfortably Numb’, ‘Another Brick in the Wall’, en ‘Shine On You Crazy Diamond’ – overweegt om zijn catalogus te verkopen. De band zou daarmee muzikanten zoals Bruce Springsteen en Bob Dylan volgen, die honderden miljoenen dollars kregen voor de rechten op hun oeuvre.

Verscheidene partijen hebben zich intussen gemeld, zo schrijft de Financial Times. Het zou met name gaan om platenmaatschappij Warner Music en de Duitse muziekrechtenmaatschappij BMG.