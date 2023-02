Peter Renkens, de frontman van de Belgische newbeatgroep Confetti’s, is overleden. Dat heeft zijn voormalige producer Serge Ramaekers dinsdag aan Belga bevestigd.

Renkens was de frontman van Confetti’s, een groep die eind jaren tachtig, begin jaren negentig bekend werd met nummers als The Sound of C, C in China en Put ‘m Up.

Meer informatie over het overlijden van Renkens is er nog niet.