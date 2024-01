Opnieuw poging van fan om binnen te raken in woning van Taylor Swift in New York

De politie van de stad New York heeft zaterdag een man opgepakt die binnen probeerde te dringen in de woning van zangeres Taylor Swift in Manhattan. Het is verre van de eerste keer dat dat gebeurt.

De politie kon de man staande houden nadat er een oproep was binnengekomen voor een verwarde persoon die pogingen ondernam om de woning te betreden.

Hij werd gearresteerd toen bleek dat hij in 2017 niet voor de rechter was komen opdagen nadat hij een proces-verbaal voor verstoring van de openbare orde had gekregen. Het is niet duidelijk of de man nu ook zal worden aangeklaagd voor poging tot inbraak. Evenmin is bekend of Swift zaterdag thuis was.

Het is niet voor het eerst dat mensen bij de populaire zangeres proberen binnen te dringen. In juli 2022 schreeuwde een fan bedreigingen door de intercom en zei hij Swift pijn te zullen doen als ze niet “samen” waren. Datzelfde jaar reed een andere fan zich met zijn voertuig te pletter tegen de woning van Swift in New York. Die man weigerde vervolgens met de hulpdiensten mee te gaan zolang hij haar niet had ontmoet.

Ook voordien, in 2021, 2019 en 2016, was al minstens drie keer sprake van mannen die probeerden in te breken in de sterk beveiligde woning van Swift. In haar andere huizen heeft Swift last van stalkers.