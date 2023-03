Op het Engels van de naar Londen uitgeweken avantpopzangeres Léa Sen valt al lang niets meer aan te merken

LEEFTIJD 23 LOCATIE Londen INSTAGRAM @_leasen IN HET KORT Uitgeweken Française. Maakt sfeervolle avantpop. Produceert al eens rare geluidjes.

IN HET LANG Zo’n drie jaar geleden besloot Léa Sen halsoverkop van de buitenwijken van Parijs naar Londen te verhuizen, met een treinticket, wat spaarcenten, Engels met haar op en de droom om het als muzikant te maken. ‘Het was een nu-of-nooitmoment’, vertelde ze achteraf aan The Line of Best Fit. ‘Ik wist dat ik ergens naartoe moest waar mijn muziek beter zou passen. Voor ik het wist stond ik in Londen zonder er iemand te kennen en nauwelijks in staat om een deftige conversatie te voeren.’ Ondanks de taalbarrière begon ze al snel samen te werken met lokale artiesten als Joy Orbison, Oscar Jerome, Vegyn en Wu-Lu, maar naar haar eigen muzikale jargon was het wat langer zoeken. Haar eerste onzekere en verwarrende jaren op haar nieuwe uitvalsbasis vatte ze vorig jaar samen op de ep You of Now Pt. 1, die ze in haar eentje schreef, opnam, producete en mixte.

Volgende maand verschijnt het tweede deel van You of Now. Twijfelen doet ze nog even veel, maar intussen heeft ze wel haar plekje gevonden in Londen en is ze wat minder streng voor zichzelf. ‘Op deze ep ben ik wat eerlijker met mezelf’, aldus Sen. Voorsmaakje Dragonfly klinkt alvast nog beter dan zijn voorgangers: sfeervolle avantpop met bedwelmende beats, delicate gitaren en donzige vocals die fans van Tirzah, FKA Twigs en Nilüfer Yanya zullen weten te smaken. Plus: op haar Engels valt al lang niets meer aan te merken.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Nu ik besef dat mijn eigenwaarde niet samenhangt met wat ik maak, is muziek maken onvoorwaardelijk en kan ik meer experimenteren. Ik kan gek doen, rare geluidjes maken en zoveel tijd nemen als ik wil. Het is allemaal prima.’

IN CONCERT op 16.03 in de Botanique, Brussel.



