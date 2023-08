Ooit liet Mette zich kaalscheren door Rihanna, nu komt ze zelf met muziek naar buiten

Aka Mette Towley Leeftijd 32 Locatie Los Angeles Instagram @mettenarrative In het kort Zangeres/actrice/danseres/model. Bae van Pharrell. Liet zich kaalscheren door Rihanna.

In het lang U had het misschien niet door, maar de kans is behoorlijk groot dat u Mette al eens aan het werk hebt gezien. Als een van The Baes, de vaste groep achtergronddansers en -zangers van Pharrell Williams. Als spilfiguur in de videoclip bij Lemon van N.E.R.D., waarin ze al dansend de show steelt en zich een broske laat scheren door Rihanna. (‘Het meest geschifte moment van mijn leven’, aldus Mette.) Als model voor Adidas en Revlon. Of als actrice, in bijrolletjes in Hustlers, Cats, The Old Guard en Barbie.

Een indrukwekkend palmares, daar niet van. Maar het is tijd voor haar eigen main character-moment. Tussen haar duizend andere projecten door vond Mette blijkbaar nog de tijd om stiekem aan een muziekcarrière te timmeren. Twee jaar geleden verscheen als eerste voorsmaakje de break-upbanger Petrified. Maar 2023 lijkt pas echt haar jaar te worden. Eerst was er het wondermooie Mama’s Eyes, een grootse ode aan haar mama die in de best mogelijke betekenis klinkt als een gospelnummer, een pophit en een clubschijf in één. Onlangs volgde het luchtiger maar even aanstekelijke Van Gogh. En op 22 september dropt ze haar eerste ep Mette Narrative. Maak u klaar voor het Mette-verse.

Een willekeurige quote ‘Muziek was mijn eerste liefde. Onlangs vond ik een oud notitieboekje terug in mijn ouderlijke huis. Er stonden microfoons, spotlights, muzieknoten en tapdansschoenen in getekend.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."