Ontdek de vulkanische electropop van ex-cyborginfluencer Hyd

AKA Hayden Dunham VOORNAAMWOORDEN die/hun LEEFTIJD 35 LOCATIE New York INSTAGRAM @hyd.earth IN HET KORT Ex-cyborginfluencer. Multidisciplinair kunstenaar. Maakt nu vulkanische electropop.

Fans van hyperpop en onbestaande energiedrankjes herkennen Hayden Dunham misschien als het gezicht van QT, de fictieve cyborginfluencer die in 2014 in het leven werd geroepen door Dunham, A.G. Cook en wijlen Sophie om reclame te maken voor het al even fictieve DrinkQT, ‘een suikervrije drank met vijf calorieën die bijdraagt aan opwaartse glans, verticale connectiviteit en persoonlijke groei’. QT was een kort leven beschoren, maar bracht met Hey QT wel een culthitje uit en stond mee aan de wieg van het hippe label PC Music. Nadien focuste Dunham zich vooral op installatiekunst en performances die het zelfs tot in het MoMa schopten. Tot de multidisciplinaire artiest na een oogoperatie tijdelijk hun zicht verloor, visuele kunst onmogelijk werd en geluid des te belangrijker werd.

Twee jaar geleden bracht Dunham een eerste solo-ep uit onder het pseudoniem Hyd (spreek uit als ‘hide’, niet als ‘how are you doing’). Eind vorig jaar volgde de langspeler Clearing, waarvoor Dunham samenwerkte met A.G. Cook, Caroline Polachek, Jónsi, Danny L Harle en Sophie, naar een vulkanisch gebied op Lanzarote trok, er inspiratie haalde uit de lokale natuurelementen en de artificiële hyperpop van QT inruilde voor etherische electropop. Klinkt misschien wat artsy en serieus, maar gelukkig is Dunham hun gevoel voor absurditeit niet verloren: via hun webshop kunt u zich een drinkbus in de vorm van een brandblusser aanschaffen. Voor als het in de Botanique té vulkanisch wordt.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ik zoek nog steeds regelmatig plekken van complete duisternis op. Ik kan niet omschrijven hoe goed dat voelt. Ik denk dat veel mensen met zicht een enorm dynamische zintuiglijke wereld missen.’

IN CONCERT op 18.02 in Botanique, Brussel.



