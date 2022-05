Oekraïense fluitisten, Letse vegan rappers en San Marinese rip-offs: Eurovision 2022 heeft het allemaal

Zes opmerkelijke acts van het Eurovisiesongfestival.

De sympathy vote: Oekraïne

De Oekraïense pop zit op een vibe. Nadat ze vorig jaar Go_A hebben gestuurd – elektrofolk met een fluitist – gingen ze dit jaar voor Kalush Orchestra, rapfolk met een fluitist. (Dezélfde fluitist, trouwens.) Verder onthouden we dat Stefania een ode aan de mama van de zanger is, op TikTok al is uitgegroeid tot een vredesanthem en de band een speciale toelating kreeg om níét vanuit een bunker te moeten optreden. Laat ons eerlijk zijn: de rest speelt voor de tweede plek.

De meest schaamteloze Måneskin-rip-off: San Marino

Blijkbaar heeft San Marino vorig jaar Måneskin zien winnen. Blijkbaar dacht San Marino: anders moeten wij ook eens een Italiaanse bad boy in oogschaduw en blote kas met een rocknummer vol seksuele toespelingen sturen. Blijkbaar hebben ze dat vervolgens ook echt gedaan. Stripper van Achille Lauro is schaamteloos.

De meest gimmicky Oost-Europeeërs: Letland

‘Forget the hot dogs / ’Cause my sausage is just bigger’, zingt Citi Zeni in Eat Your Salad, een combinatie van Bruno Mars-funk en Will Smiths flow uit 1999. Dé grote inspiratiebron, aldus de band, was een veganistische vriend met een T-shirt met als opschrift ‘Instead of meat, I eat pussy’. Niet zeker dat Letland de veganistische gemeenschap hier een grote dienst aan het bewijzen is.

De meest gimmicky Noord-Europeeërs: Noorwegen

Er zijn sterke geruchten dat de twee anonieme, gemaskerde wolven achter Subwoolfer eigenlijk de Ylvis-broers zijn, in 2014 nog verantwoordelijk voor de YouTube-hit The Fox (What Does the Fox Say?). Dat zou veel verklaren. Give That Wolf a Banana voelt namelijk als een grap van acht jaar geleden.

De vreemde eend: Nederland

Wie drie jaar geleden haar debuut Snowsniper hoorde – denk Eefje de Visser, maar dan op trapbeats – had niet meteen een toekomstige Eurovisiesongfestivalinzending in haar gezien. Maar kijk: De diepte, het nummer waarmee Nederland S10 naar Turijn stuurde, hoort bij het beste dat het festival dit jaar te bieden heeft. (Samen met Albanië dan, dat voor een mix van 2012-Major Lazer, een schalmei en een battle dress gaat. Meer Eurovision wordt Eurovision niet.)

De band die u al kent: Finland

Bijna twintig jaar nadat ze met In the Shadows zowel de raprock als de emopiekjes-met-gellook begroeven, treedt The Rasmus opnieuw uit de schaduw. Dat had niet gehoeven. Jezebel, hun inzending, klinkt als Lordi zonder de fun, de zwarte pluimen in de piekjes zijn niet noodzakelijk een verbetering.