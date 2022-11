Nicole Josy (Nicole & Hugo) overleden

Nicole van Nicole & Hugo is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar manager aan VTM Nieuws.

Op 21 oktober was de zangeres onlangs nog 76 jaar oud geworden. Het was geweten dat Nicole al een tijdje tegen Alzheimer kampte, maar dat zou niet haar doodsoorzaak zijn. Nicole is overleden na een ongelukkige val in haar woning, vertelt haar manager.

Meer dan vijftig jaar was Nicole een vaste figuur in de Vlaamse showbizzwereld, steevast aan de zijde van haar partner Hugo. In 1971 werd het duo bekend dankzij het nummer Goeiemorgen, morgen, waarmee ze oorspronkelijk ons land op het Eurovisiefestival zouden vertegenwoordigen. Omdat Nicole vlak voor het vertrek last kreeg van geelzucht, ging die deelname echter niet door. Twee jaar later werd het duo alsnog afgevaardigd, ditmaal met het nummer Baby, baby.

Eind vorig jaar vierden Nicole & Hugo nog hun vijftigste huwelijksverjaardag. Naar aanleiding van die mijlpaal verscheen de biografie Goeiemorgen, morgen, waarin het koppel ook openlijk getuigde over de gezondheidsproblemen van Nicole.