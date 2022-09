Naar de zelfverklaarde indie star Ekkstacy luister je niet noodzakelijk voor je plezier

Aka: Onbekend

Leeftijd: 20

Locatie: Canada

Instagram: @ekkstacy

In het kort: Geen lolbroek. Maakt weinig opbeurende indie. Die is goed.

In het lang: Ekkstacy begon om therapeutische redenen muziek te maken na een door drugs aangewakkerde psychose. Sindsdien specialiseert de jonge Canadees zich in lofi indie, bedroompop en rock geïnspireerd door Lil Peep, XXXTentacion, The Drums en Elliott Smith, met weinig opbeurende nummers als Wish I Was Dead, It Only Gets Worse, I Promise en – zijn grootste hit – I Walk This Earth All by Myself tot gevolg. Bovendien meet hij zich de esthetiek van een SoundCloud-rapper aan, draagt hij graag T-shirts van Slipknot en heeft hij het woord Misery in gotische letters op zijn voorhoofd laten tatoeëren, niet toevallig ook de titel van zijn nieuwe album, dat later deze maand verschijnt. (Zijn debuutplaat heette Negative. Er zit een zekere consequentie in zijn werk.)

Dus nee, naar Ekkstacy luisteren doe je niet noodzakelijk voor je plezier. Gelukkig is het niet louter kommer en kwel. De zelfverklaarde indie star bereikt intussen maandelijks tweeënhalf miljoen Spotify-luisteraars, werkte samen met zijn idolen van The Drums, werd door NME uitgeroepen tot een van dé artiesten van 2022 en behalve een tikje deprimerend is zijn muziek ook gewoon goed. In tegenstelling tot wat hij zelf al eens durft beweren.

Een willekeurige quote: ‘Hoe ik mijn muziek zou omschrijven in een handvol woorden? Saai, saai en nog fucking saaier.’



