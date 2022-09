Muziekauteurs niet correct vergoed door streamingplatformen als Spotify, zegt Sabam

Muziekauteurs en -componisten worden niet correct vergoed door streamingplatformen zoals Spotify. Dat concludeert auteursvereniging Sabam uit een woensdag voorgestelde studie over muziekstreaming van Gesac, de Europese groepering van auteurs- en componistenverenigingen.

De belangrijkste oorzaak van de lage vergoeding voor muziekauteurs is een waardeverlies van hun creaties, zegt Sabam in een persbericht. Zo is de prijs van het basisabonnement voor Spotify van 9,99 euro niet meer veranderd sinds de intrede van het platform op de Belgische markt in 2011. Door voordeelformules zoals het familie- of studentenabonnement is de gemiddelde prijs per gebruiker de laatste jaren zelfs gedaald. Daardoor zijn de gemiddelde inkomens voor auteurs en componisten ook alleen maar afgenomen.

Bovendien verloopt die inkomstenverdeling volgens Sabam compleet onevenredig: 55 procent van de gegenereerde inkomsten is voor de labels en de artiesten, 30 procent blijft in de kas van de streamingplatformen en slechts 15 procent belandt bij de auteurs en uitgevers van de muziek.

De Belgische markt heeft ook zijn eigen beperkingen, benadrukt Sabam. De aanwezigheid van drie verschillende culturen in een klein gebied leidt tot een beperkte penetratiegraad, luidt het.

Ons land telt ook veel meer gratis abonnees dan andere landen. ‘De economische impact daarvan is enorm, aangezien een gratis abonnement auteurs tien keer minder inkomsten oplevert dan de betalende versie.’

Tot slot streamen Belgen vooral buitenlandse muziek. Dat is nefast voor lokale auteurs, want zo stroomt er meer geld door naar andere landen. ‘De Belgische markt barst van lokaal muziektalent’, zegt CEO Steven De Keyser van Sabam. ‘En wij willen dat zij correct vergoed worden voor hun creativiteit.’

Sabam vraagt daarom de aan de overheid om meer te investeren in financierings- en promotiemogelijkheden van lokaal muziektalent. Ze ziet ook een stimulerende rol voor telecomoperatoren. ‘Het initiatief van KPN (de operator integreerde het betalende abonnement van Spotify in haar mobiele aanbod, red.) is daarvan een mooi voorbeeld. De Nederlandse muziekstreamingmarkt is ondertussen bijna drie keer zo groot als de onze.’

Volgens de auteursvereniging is er ook meer nood aan educatie. Zo beseft de consument nog te weinig dat wanneer hij gratis streamt dat een impact heeft op de vergoeding van de muziekmakers.

Streaming is vandaag uitgegroeid tot de belangrijkste vorm van muziekconsumptie. Ze is goed voor 68 procent van de wereldwijde muziekbetrokkenheid, telt meer dan 524 miljoen abonnees en biedt meer dan 70 miljoen muziekwerken aan.