Muurtekening ter ere van Luc De Vos ingehuldigd in Gent

In Gent is dinsdag een metershoge muurtekening van zanger Luc De Vos ingehuldigd. De zijmuur aan een klein wijkpark in het centrum van de stad werd in het zwart gezet.

Tekenaar Michel Steppe bracht er in grijstinten een concertbeeld van de Gentse zanger aan, spelend op zijn gitaar. Onderaan staat als opschrift ‘Niemand gaat verloren’, een stukje tekst uit Mia, een van de bekendste hits van Gorki.

Het idee voor de tekening is ontstaan tijdens een uitzending op radiozender Willy, toen presentator Wim Oosterlinck een oproep lanceerde. Luisteraars kozen voor het murale eerbetoon, dat is uitgevoerd in Oudburg, een rustige straat net buiten het Gentse winkelgebied.

Luc De Vos overleed in 2014 op 52-jarige leeftijd.