Mogwai heeft alweer een nieuw album klaar. Zo verfijnd en intens als elfde plaat The Bad Fire klinkt, zo nuchter bespreekt gitarist Stuart Braithwaite de moeilijke periode die eraan voorafging. ‘We zijn niet bepaald het type mannen dat urenlang over emoties praat.’

Na drie decennia experimentele rockmuziek brengt de Schotse band Mogwai zijn elfde album uit. The Bad Fire verschijnt drie jaar na As the Love Continues, een album dat verrassend genoeg op nummer één belandde in de Britse charts en een nominatie voor de Mercury Prize in de wacht sleepte. Het verfijnde The Bad Fire is minstens even indrukwekkend en sluit moeiteloos aan bij het beste werk van Mogwai. De albumtitel – een Schotse uitdrukking voor ‘de hel’ – zou kunnen slaan op enkele persoonlijke drama’s die de opnames overschaduwden.



‘Ik wil het niet dramatiseren’, zegt gitarist Stuart Braithwaite wanneer we hem spreken via Zoom. Hij hangt in de zetel in zijn thuisbasis Glasgow, een shirt van Celtic FC duidelijk zichtbaar onder de hoodie. ‘Als die periode ons al beïnvloed heeft, dan was het onbewust. We maken meestal muziek in een soort vacuüm. Er waren veel persoonlijke strubbelingen, de belangrijkste de ziekte van Barry Burns’ (de multi-instrumentalist, nvdr.) dochter. Ze onderging chemotherapie en een beenmergtransplantatie. Maar eigenlijk klinkt deze plaat hoopvoller dan sommige van onze andere albums. Misschien projecteerden we onbewust een soort oplossing voor alle drama.’

Hoe ga je als band met zoiets om? Barry twijfelde of hij wel kon bijdragen aan het album.

Stuart Braithwaite: Je wil niemand dwingen te werken als ze er niet klaar voor zijn. Maar we dachten allemaal – en ik denk dat we gelijk hadden – dat het goed voor hem zou zijn om bezig te blijven, om zijn gedachten te verzetten. Het heeft wat langer geduurd voor we aan het album konden beginnen, maar we zouden nooit een plaat zonder Barry maken. Hij is een van de belangrijkste songwriters in de band. Als hij er niet klaar voor was geweest, hadden we gewoon gewacht.

De single Fanzine Made of Flesh schreef je in Brooklyn, in het huis van Alex Kapranos van Franz Ferdinand.

Braithwaite: Ja, al woont Alex daar zelf niet. (lacht) Ik vroeg of ik zijn buitenverblijf kon gebruiken toen ik naar New York ging. We zijn oude vrienden – Alex heeft zelfs het allereerste Mogwai-optreden ooit geboekt, ergens in een club in Glasgow. Ik ken hem al sinds mijn tienerjaren. Toen hij hier woonde, was hij erg belangrijk voor de muziekscene. Hij steunt nog steeds veel bands uit Glasgow.

Jullie vorige album werd onverwacht een nummer 1-hit. Heeft dat iets veranderd aan jullie aanpak?

Braithwaite: Nee, totaal niet. Ik heb onlangs een interview gedaan met Barry en John, onze producer, en de journalist vroeg naar dat nummer 1-album. John had geen idee. Het was een heel spannend moment, maar het was geen doel dat we hadden bereikt. Het was gewoon iets heel vreemds dat gebeurde. Ik las ergens dat het een ‘triomf in ons laatste hoofdstuk’ was. Zever natuurlijk, we denken nog lang niet aan stoppen.

Voor dit album werkten jullie samen met producer John Congleton, terwijl jullie jarenlang met Dave Fridmann in de studio zaten. Vanwaar de switch?

Braithwaite: We konden niet met Dave werken omdat Barry Schotland niet kon verlaten vanwege zijn dochter. En Dave reist niet – hij is er zelfs trots op dat hij al vijftien jaar niet in een vliegtuig heeft gezeten. Ik had John al eens ontmoet en het klikte meteen. Hij is erg grappig en heeft veel goede platen gemaakt.

Na dertig jaar maken jullie nog steeds voornamelijk instrumentale muziek.

Braithwaite: We doen gewoon wat we willen. Ik ben niet erg zelfverzekerd als zanger en ik schrijf niet veel teksten. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom we meestal instrumentale muziek maken. Het werkt gewoon beter voor ons. Onze instrumentale nummers zijn vaak onze betere nummers. (lacht)

‘We zijn geen Queen, we gaan niet proberen een We Are the Champions te schrijven om stadions te vullen of airplay te scoren.’

Is er nooit druk van buitenaf om meer vocals toe te voegen, bijvoorbeeld voor op de radio?

Braithwaite: Als je met ‘buitenaf’ een label bedoelt: wij zijn zelf het platenlabel. (lacht) Al leven we natuurlijk in de echte wereld. Op het vorige album hadden we een nummer met duidelijke vocals en een refrein dat veel op de radio werd gedraaid. We weten dat zoiets met deze plaat waarschijnlijk niet zal gebeuren, maar we gaan niet geforceerd zo’n nummer schrijven. We zijn geen Queen, we gaan niet proberen een We Are the Champions te schrijven om stadions te vullen of airplay te scoren.

In jullie bio staat dat Mogwai ‘een calvinistische band is die zijn gevoelens onderdrukt en nergens over praat’.

Braithwaite: Dat is behoorlijk accuraat. (lacht) We zijn niet bepaald het type mannen dat urenlang over gevoelens praat. Tenzij het moet natuurlijk, zoals met Barry’s situatie. Maar meestal praten we gewoon over voetbal.



Het is een grappige spreidstand: een stel kerels die nauwelijks over emoties praten, maar wel zulke gevoelige muziek maken.

Braithwaite: (lacht) Tja, misschien komt het er allemaal uit in de muziek. We zijn er wel voor elkaar als het nodig is, maar we hoeven het er niet constant over te hebben. Dat is misschien typisch Schots: weinig woorden, maar wel daden als het er echt toe doet.

Jullie spelen volgende maand twee uitverkochte shows in ons land. Hoe is jullie band met het Belgische publiek?

Braithwaite: België is een van de plekken waar we onze grootste shows spelen. We hebben doorheen de jaren een geweldige connectie opgebouwd met het publiek – met mensen die al jaren naar onze shows komen, maar ook met een nieuwe generatie. We kijken er altijd naar uit om terug te keren. ○

The Bad Fire Uit op 24.01 via Rock Action Records. Mogwai speelt op 17.02 in de Ancienne Belgique, Brussel en op 18.02 in De Roma, Antwerpen. Beide concerten zijn uitverkocht.