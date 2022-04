MIA sectoraward voor beste auteur/componist gaat postuum naar Stefaan Fernande

De MIA’s, die hun sectorawards dit jaar in de weken voor het hoofdevenement uitreiken, eren de vorig jaar overleden songschrijver Stefaan Fernande met de prijs voor beste auteur/componist. Kris Wauters van Clouseau overhandigde de prijs aan de moeder van Fernande.

In een categorie waarin Angèle, Meskerem Mees en Zwangere Guy ook genomineerd waren, kan het verrassend lijken dat de relatief onbekende Stefaan Fernande de prijs wint. Binnen de muziekwereld heeft de songschrijver echter heel wat betekend. Decennialang schreef hij mee aan nummers die vereeuwigd zouden worden in de Belgische muziekgeschiedenis. Onder meer Düm Tek Tek van Hadise, Nobelprijs van Clouseau of Porselein van Yasmine kwamen uit zijn pen. recenter schreef hij bijvoorbeeld de hit Vuurwerk van Camille. Hoewel hij zelf nooit op het podium stond, was zijn impact op de Belgische muziekwereld dus immens.

Reden genoeg om Fernande postuum te erkennen met een MIA. Kris Wauters, die met Clouseau regelmatig met Fernande samenwerkte, overhandigde de prijs aan de moeder van de songschrijver. Hieronder kan u een video van die overhandiging bekijken.