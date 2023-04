Leeftijd 22 Locatie Engeland Instagram @maisiehpeters In het kort Popster. Tevens uw nieuwe BFF.

Maisie Peters bezit het uitzonderlijke talent om tegelijk je favoriete popster en je beste vriendin te zijn. Ze staat in grote concertzalen, maar laat dat voelen als een gigantische sleepover. Het ene moment treedt ze op bij Jimmy Fallon, het andere bespreekt ze haar favoriete romans op de Instagrampagina van haar eigen boekenclub. Ze mag Ed Sheeran en Sam Smith tot haar fans rekenen, maar fangirlt zelf over Taylor Swift en Lily Allen. En haar spitse popnummers worden miljoenen keren gestreamd, maar klinken alsof ze speciaal voor jou geschreven zijn. (Kan ook aan ons liggen: Peters schrijft naar eigen zeggen liedjes voor romantici met imaginaire liefjes, mensen die wegdromen bij Grey’s Anatomy en meisjes die geghost worden, maar hun crush alsnog een gelukkige verjaardag wensen.)

Misschien is die pseudo-intimiteit een overblijfsel van haar muzikale origin story. Als tiener begon Peters te zingen in YouTube-video’s en donkere pubs. Intussen is haar publiek een tikje uitgebreid. Ze belandde op de soundtrack van Love Island en Birds of Prey. Ed Sheeran wierp zich op als mentor, tekende haar op zijn label en nam haar mee op tournee. En haar debuutalbum You Signed Up for This uit 2021 schopte het tot nummer twee in de Britse charts. In juni volgt The Good Witch, dat op basis van de singles Body Better en Lost the Breakup (respectievelijk ‘deel van een traumadrieluik’ en ‘een song die klinkt als goedkope champagne, uitgesmeerde lippenstift en om drie uur ’s nachts hamburgers op de grond eten’) een break-upplaat is geworden. Geen betere manier om je hartzeer te vergeten dan in een concertzaal vol besties.

Een willekeurige quote ‘Ik heb een obsessie met ‘het bijna’. Hetgeen je bijna zegt, bijna doet, bijna had of bijna verloor. Bijna-momenten leveren volgens mij interessante muziek op.’

In concert op 02.05 in Trix, Antwerpen.



