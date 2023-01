Madonna komt op 21 oktober naar Antwerps Sportpaleis

De Amerikaanse zangeres Madonna komt op zaterdag 21 oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen in het kader van haar The Celebration Tour. Dat heeft concertorganisator Live Nation bekendgemaakt. De Queen of Pop belooft er een greatest hits show van te maken, met nummers uit haar intussen vier decennia overspannende carrière.

De intussen 64-jarige Madonna Louise Ciccone is nog steeds de meest succesvolle vrouwelijke soloartiest ooit en trekt dit jaar op wereldtournee langs 35 steden. De tour start op 15 juli in het Canadese Vancouver en eindigt op 1 december in Amsterdam.

Op 21 oktober komt Madonna dus ook naar ons land, en wel naar het Antwerpse Sportpaleis. Tickets zijn vanaf vrijdag 20 januari om 10.00 uur te koop via ticketmaster.be en kosten tussen de 45,50 en 324,70 euro.

The Celebration Tour zal volgens Live Nation de ‘ongeëvenaarde catalogus aan hits van de afgelopen 40 jaar’ van Madonna belichten. De tour wordt ook een ode aan New York, waar haar muziekcarrière begon, klinkt het. Special guest op alle data wordt Bob the Drag Queen, ook bekend als Caldwell Tidicue.