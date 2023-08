Maak u klaar voor de zachtste moshpit van uw leven dankzij de indiepop van Flowerovlove

AKA Joyce Cisse LEEFTIJD 18 LOCATIE Londen INSTAGRAM @flowerovlove IN HET KORT De Hannah Montana van 2023. Maakt lieflijke indiepop. Om zachtjes op te moshen.

Niet de grootste naam op de affiche van Pukkelpop dit jaar, maar wel eentje over wie u met een beetje geluk straks kunt opscheppen dat u haar al zag vóór de grote doorbraak: Flowerovlove, de alias waaronder de piepjonge Londense Joyce Cisse – ze is net 18 – al enkele jaren speelse popdeuntjes, jeugdig optimisme en herkenbare lyrics in het rond strooit. Haar lieflijke indiepop zou niet misstaan op de soundtrack van een Netflix-reeks waarin quirky tieners dromerig in het gras liggen, wild in hun slaapkamer dansen en door de gietende regen rennen.

‘What you say? Should we skip school? Run to Paris, hotel rooms. Hannah Montana, this is real life too’, zingt ze in het zomerse Hannah Montana. Net als Miley Cyrus’ personage zit Flowerovlove nog op de schoolbanken, maar probeert ze tussendoor alvast een popsterrenstatus op te bouwen. Wat nog aardig blijkt te lukken ook. In 2020 bracht ze haar eerste songs uit, niet veel later volgden de ep’s Think Flower en A Mosh Pit in the Clouds. (Meteen ook een accurate omschrijving van haar muziek.) Op sociale media wisselt ze spontane schoolselfies af met concertfoto’s in volle zalen, fotoshoots voor magazines en modellenwerk voor Gucci en Ralph Lauren. Ze mocht op tournee met de Amerikaanse emopopster Role Model en beleeft momenteel een drukke festivalzomer. En ze wordt getipt door iedereen van BBC over NME tot Dazed. Maak u klaar voor de zachtste moshpit van uw leven.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Ken je dat gevoel dat je als kind een heel jaar wacht om naar je favoriete kerstfilm te kijken, en je dan eindelijk naar buiten gaat en overal kerstdecoratie, lichtjes en blije gezichtjes ziet? Díé nostalgie wil ik met mijn muziek oproepen.’

IN CONCERT op 20.08 op Pukkelpop.



