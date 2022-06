Maak kennis met Senna JMB, de weemoedige hiphopper die niets met Formule 1 heeft

Aka Johan Marc Baeten Leeftijd 24 Locatie: Brussel Instagram @sennajmb In het kort Rapper. Heeft iets met weemoedige hiphop, intense elektronica en Yung Lean.

In het lang: Fans van weemoedige rap, stuiterende beats, stream-of-consciousnesslyrics en bevreemdende stemvervormers kunnen deze week hun hartje ophalen: Johan Marc Baeten, die u misschien kent als gitarist en tekstenschrijver van de Limburgse postpunkband Fornet, serveert het u allemaal in zijn nieuwe soloproject. Met de hulp van de bevriende producers Kiche en Jonas Steurs (aka Gone Icon) begon hij zo’n jaar geleden te experimenteren met hiphop, elektronica en spoken word onder het pseudoniem Senna JMB, vernoemd naar zichzelf en Formule 1-coureur Ayrton Senna en geïnspireerd door artiesten als Yung Lean, Dean Blunt, Earl Sweatshirt en Frank Ocean.

Het eerste voorsmaakje heet Brutal Punk, de leadsingle van de ep Scenery, die dit najaar volgt. ‘Meteen ook de vreemde eend in de bijt op de ep’, aldus Senna JMB. ‘De andere nummers zijn iets lichter. Maar goed ook, want ik zou zelf niet naar zes Brutal Punks kunnen luisteren. (lacht) De intense sound past weliswaar goed bij de inhoud van de song. Het is een ode aan de onrust, aan het zoeken naar een heldere geest in de chaos van de stad. Vaak vlucht ik op zo’n momenten in gedachten weg naar de periodes die ik als kind doorbracht in Brazilië, waar mijn moeder vandaan komt. De hectiek van Brussel en de nostalgie van Brazilië komen samen in Brutal Punk. ’

Een willekeurige quote ‘Eigenlijk heb ik niks met Formule 1, maar het lot heeft me een beetje naar Ayrton Senna geleid. Hij is Braziliaans. Mijn Braziliaanse familie woonde aan de Ayrton Sennalaan. Mijn vader was grote fan. En Senna JMB klinkt ook gewoon goed.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.