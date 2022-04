Maak kennis met Samia Finnerty, ‘de angstige Lana Del Rey’

Dat Samia Finnerty niet voor een kantoorjob zou kiezen, viel enigszins te voorspellen.

Leeftijd 25

Locatie New York

Instagram @samiatheband

In het kort Singer-songwriter. Actrice. De angstige Lana Del Rey.

In het lang. Dat Samia Finnerty niet voor een kantoorjob zou kiezen, viel enigszins te voorspellen. Mama Kathy Najimy kent u misschien van filmklassiekers als Sister Act, Hocus Pocus en The Wedding Planner. Papa Dan Finnerty is acteur, comedian en zanger van beroep. Zelf acteert en musiceert Samia ook al zowat haar hele leven. Op haar vijftiende begon ze eigen nummers te schrijven, geïnspireerd door The National, Daniel Johnston en Nirvana. Niet veel later maakte ze een vals e-mailadres aan waarmee ze zich voordeed als haar eigen manager om concerten te boeken, probeerde ze eerst in zo veel mogelijk bands te spelen en begon ze uiteindelijk een soloproject.

De doorbraak kwam er twee jaar geleden met The Baby, een coming-of-ageplaat vol directe, licht sarcastische indierock en folk die haar met de bijnaam ‘Lana Del Rey, maar dan angstiger’ opzadelde. En Del Rey is al niet van de vrolijkste. Zo fileert ze op nogal pessimistische wijze de filmindustrie in Is There Something in the Movies?, een vraag waar ze intussen misschien het antwoord op heeft gevonden. Vanaf volgende week kunt u haar namelijk als actrice aan het werk zien in de Netflix-film Along for the Ride, een verfilming van de gelijknamige young-adultroman over twee slapeloze tieners, geregisseerd door de vrouw achter de tienerhit To All the Boys I’ve Loved Before. Bonuspunten: de soundtrack werd geleverd door Beach House, al had Samia’s muziek ook niet misstaan.

Een willekeurige quote. ‘De dag dat ik ontdekte dat je je eigen poëzie kunt zingen, was de beste dag ooit.’