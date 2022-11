Maak kennis met Movulango, de ‘psychedelische romanticus’ van DEEWEE

Aka: Mozes Mosuse

Leeftijd: 26

Locatie: Brussel

Instagram: @movulango

In het kort: Producer, muzikant en zanger. Poulain van de broers Dewaele. Maakt psychedelische, weemoedige electronica.

In het lang: Mozes Mosuse is de zoon van Ronny Mosuse en het petekind van Stephen Dewaele. Het lag dus enigszins in de lijn der verwachtingen dat hij geen boekhouder zou worden. Rond zijn twaalfde begon hij voor het eerst te knutselen met GarageBand, geïnspireerd door artiesten als Daft Punk en Justice. Enkele jaren later maakte hij furore als lid van het electroduo Ego Troopers en de futuristische technoband Future Sound of Antwerp. Nu heeft Mosuse ook letterlijk zijn stem gevonden, gaat hij in z’n eentje verder als producer, muzikant én zanger en heeft hij zich ontpopt tot ‘een soort West Coast pop art Balearic troubadour’.

Onder de vleugels van Soulwax-broers Stephen en David Dewaele werkte hij de voorbije jaren naarstig aan zijn soloproject Movulango. Het resultaat van dat geëxperimenteer is Mirror in Man, zijn debuut-ep die deze week verschijnt op Deewee. Zijn grungy single The Peak ging al in première bij Lauren Laverne van radiozender BBC 6 Music, maar ook de rest van de ep is uw aandacht waard. In vijf tracks springt Movulango van sixtiespsychedelica over bevreemdende americana naar weemoedige elektronica die evengoed fans van The Flaming Lips, The Beatles, Nirvana of Vangelis zal kunnen plezieren. Volgens David Dewaele is hij ‘de psychedelische romanticus van de studio’. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen.

Een willekeurige quote: ‘Ik wil gewoon veel muziek maken. Het benoemen laat ik aan anderen over.’

In concert: op 18/11 in Brasserie Surréaliste, Brussel in het kader van Fifty Lab.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.