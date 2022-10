Maak kennis met Isabella Lovestory, de reggaetonartieste die boodschappenlijstjes sexy kan doen klinken

Leeftijd: Onbekend Locatie: Canada Instagram: @isabellalovstory In het kort: Artiest. Mixt pop, reggaeton en neoperreo. Houdt van sexy dingen.

‘Isabella Lovestory kan zelfs een boodschappenlijstje sexy laten klinken’, schreef Paper Magazine vorig jaar. Daar zit iets in, al helpt het natuurlijk ook dat ze doorgaans zingt over sexy schoenen, sexy telefoongesprekken en seks tout court, dat ze Spaanstalige bubblegumpop mengt met reggaeton en neoperreo en dat ze in haar videoclips een postironische, vrouwelijke en metaseksuele blik werpt op de hitsige MTV-videoclips uit de vroege jaren 2000. Na de ep’s Humo en Mariposa verschijnt deze week eindelijk haar debuutalbum Amor Hardcore, dat ze zelf omschrijft als ‘romantisch, sexy en heel extreem’.

Die radicale sound heeft misschien iets te maken met haar jeugd. Isabella Lovestory werd geboren in Honduras, verhuisde als tiener naar de Verenigde Staten en woont intussen in Canada. Haar muzikale opvoeding was al even divers. In de straten van haar geboortedorp knalde reggaeton uit autoboxen, haar vader was radio-dj en liet haar kennismaken met The Smiths en The Cure en in haar vrije tijd zat ze het liefst voor de televisie gekluisterd om naar de videoclips van Britney Spears, Jennifer Lopez en Christina Aguilera te kijken of scrolde ze eindeloos door Tumblr en SoundCloud, waar ze de indie van Uffie en Crystal Castles en de rap van M.I.A. en Soulja Boy ontdekte. Of zoals ze zelf zegt: ‘Ik ben blootgesteld aan al die verschillende dingen die zijn samengesmolten in mijn hoofd en er een mix van geluiden, talen en genres hebben gevormd.’

Een willekeurige quote: ‘Reggaeton geeft je een wild en sexy gevoel, net zoals een paringsroep.’