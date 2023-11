Maak kennis met de compromisloze, door Geoffrey Chaucer geïnspireerde bangers van George Riley

Leeftijd 26 Locatie Londen Instagram @georgeriley In het kort Singer-songwriter uit de Londense r&b-scene. Vond troost in clubhits. Citeert al eens Geoffrey Chaucer.

‘Begin niet met muziek, je zult sterven’, is het ouderlijk advies dat George Riley als kind te horen krijgtkind. En dat ondanks dat haar Joodse moeder en Jamaicaanse vader dagelijks Grace Jones, Sade en Craig David door hun huis in West-Londen laten weerklinken. Dus gaat ze maar politiek en filosofie studeren. Wanneer ze in 2019 alsnog rebelleert, klinkt ze bijgevolg als een heel hippe nerd. In haar eerste nummers mixt ze jazz, jungle en soul, maar fileert ze net zo goed kolonialisme, eurocentrische beautystandaarden en hebzucht volgens de veertiende-eeuwse schrijver Geoffrey Chaucer. Haar eerste platen Interest Rate, a Tape (2021) en vooral Running in Waves (2022) leveren haar nationaal succes op, maar ook burn-outsymptomen. De combinatie van studeren, werken en muziek eist haar tol.

Op haar nieuwste ep Un/limited Love heeft George Riley eindelijk haar eigen geluid gevonden, dankzij een louterende reis naar Jamaica, een nieuwe relatie én een contract bij het gerenommeerde label Ninja Tune. Maar vooral: het lukte haar niet meer om Running in Waves live te brengen zonder er beats en opzwepende percussie onder te zetten. ‘De nummers deden me denken aan tijd dat ik depressief was. Ik wilde die versie van mezelf vernietigen’, zegt ze in Dazed. Na een tournee met Kelela, inclusief hotelkamerfeestjes met de dancediva, haalt ze definitief de grove borstel boven. Haar jazzy sound wisselt ze in voor clubmuziek met knipogen naar pop en r&b en gefinetuned door onder meer Loraine James en Hudson Mohawke. En die moeilijke songs over pakweg klimaatverandering? Die gaan nu over seksualiteit, lingerie en empowerment. ‘Ik wilde achterhalen hoe mijn muziek klinkt wanneer ik zelf de controle heb’, legt ze in Dazed uit. Als compromisloze bangers, zo blijkt.

Een willekeurige quote ‘Ik wil op een sadistische manier de volheid van al mijn emoties ervaren, of dat nu extreem verdriet of extreem geluk betekent. Er is geen middenweg.’

In concert Op 30.03 op Listen Festival, Brussel, listenfestival.be



