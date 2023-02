Maak kennis met altpopster Lana Lubany, de missing link tussen Billie Eilish en Rosalía

Leeftijd 24 Locatie Londen Instagram @lanalubany In het kort Altpopster. Zingt in het Engels en het Arabisch. Voor fans van Billie Eilish en Rosalía.

Lana Lubany stoomt zich al een hele tijd klaar voor de grote doorbraak. Als kind schreef de Palestijns-Amerikaanse artieste al eigen liedjes en reisde ze als koorlid de wereld rond om op te treden voor onder meer Barack Obama en de paus. Zo’n vijf jaar geleden ruilde ze Palestina in voor het Verenigd Koninkrijk om er muziek te gaan studeren en bracht ze haar eerste popnummers uit. Eerlijk is eerlijk: die klonken een tikje generisch. Het was pas toen Lubany vorig jaar besloot voor het eerst in het Engels én het Arabisch te zingen en haar altpop aan te lengen met invloeden uit het Midden-Oosten dat ze haar eigen unieke en innovatieve sound vond. Het resultaat heette The Snake, naar eigen zeggen de eerste song die haar echt laat zien.

De rest van de wereld lijkt haar gelijk te geven. The Snake groeide tot Lubany’s verrassing uit tot een TikTok- en streaminghitje. Opvolgers Sold, Clones en Point of No Return verdienen evenzeer een plekje in uw playlist. En intussen deelt ze een management met Arlo Parks, wordt ze de missing link tussen Billie Eilish en Rosalía genoemd en tipten The Guardian en NME haar als een van de artiesten om dit jaar in de gaten te houden. Weldra verschijnt haar debuut-ep The Holy Land, die ze zelf omschrijft als ‘een creatieve verkenning van de reis naar zelfontdekking’. Stap mee op de trein, zouden we zeggen.

Een willekeurige quote ‘Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om in het Arabisch te zingen, maar toen ik het toch probeerde, voelde het helemaal anders. Alsof mijn muziek plots een trapje hoger werd getild.’



