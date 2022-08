LupaGangGang brengt scheurende jazzrock in Fort Napoleon tijdens Theater aan Zee

Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge artiest elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: LupaGangGang.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan beloftevolle artiesten.

LupaGangGang maakt muziek die zowel in een zwoele jazzbar als in een ondergrondse rockkelder tot z’n recht komt. In 2017 begon de jazzfunkband nog als een covergroep, maar ondertussen verovert ze podia over heel het land met eigen composities.

Onlangs vertelde LupaGangGang aan dit blad nog dat het graag de Belgische Black Midi wil worden. Oordeel zelf of ze daarin geslaagd zijn aan de hand van hun optreden in Fort Napoleon, dat u hieronder kan herbeluisteren.