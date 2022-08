Luciano Pavarotti postuum geëerd met Hollywood-ster

Vijftien jaar na zijn dood is de beroemde Italiaanse operazanger Luciano Pavarotti woensdag postuum geëerd met een ster op de befaamde Walk of Fame in Hollywood.

De Amerikaanse dirigent James Conlon prees als gastspreker de uitzonderlijke verdiensten van Pavarotti. Namens de familie woonde dochter Cristina de ceremonie naar aanleiding van de onthulling van de 2.730ste ster bij.

Pavarotti werd in 1935 geboren in Modena. Hij groeide uit tot één van de belangrijkste tenoren van de 20ste eeuw. Pavarotti was te gast in de grootste operahuizen ter wereld, maar hij verkocht ook meer dan 100 miljoen albums.

De operazanger boekte onder meer grote commerciële successen als lid van de Drie Tenoren. Enorm populair waren ook de benefietconcerten Pavarotti & Friends, waarvoor hij samenwerkte met bekende pop- en rocksterren.

Pavarotti overleed op 6 september 2007 op 71-jarige leeftijd aan kanker.