Lous and the Yakuza krijgt Bronzen Zinneke als ambassadrice van Brussel

De Brusselse artieste Marie-Pierra Kakoma, bekend als Lous and the Yakuza, is dinsdagavond in de concertzaal AB bekroond als ambassadrice voor Brussel. Ze kreeg daarvoor een Bronzen Zinneke uit handen van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het imago van Brussel.

Het Bronzen Zinneke is een miniversie van het bekende kunstwerk van een Brusselse bastaardhond van Tom Franssen, dat in de Kartuizerstraat in het centrum van Brussel staat. Elk jaar krijgt een bekend persoon die ambassadeur is voor Brussel de prijs. Eerdere laureaten waren onder meer Angèle, Caroline Pauwels, Toots Thielemans, Vincent Kompany en Anne Teresa De Keersmaeker.

De 26-jarige Marie-Pierra Kakoma is vooral gekend onder haar artiestennaam Lous and the Yakuza en combineert in haar muziek donkere Franse teksten met vrolijke melodieën. Ze kende haar grote doorbraak via YouTube tijdens de coronapandemie, maar stond intussen op verschillende festivals en maakte twee albums. Kakoma prijkte ook al op de affiche met onder meer Coldplay en Alicia Keys. De artieste werd ook een van de gezichten van de Belgische Black Lives Matter-acties en ondersteunt gezondheidsprojecten in Congo en Rwanda. Voorts schildert ze, liep ze de modeweek in Parijs en is ze het gezicht van modehuis Louis Vuitton.

‘Die mix waarmee Lous and the Yakuza een wereldster aan het worden is, maar er ons altijd aan herinnert dat ze van Brussel afkomstig is; tegelijk op de cover van Vogue staan maar ook nog even het interieur van een coworkingspace in Brussel uittekenen, ja dát is een “zinneke”, quoi’, aldus minister Gatz.